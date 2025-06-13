Россиянам разрешили требовать возврат денег за онлайн-курсы

Верховный суд России постановил, что граждане имеют право вернуть деньги за онлайн-обучение, если курс оказался некачественным или не соответствует заявленным условиям. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.

Поводом для рассмотрения стало дело жителя Москвы, который оплатил годовой онлайн-курс за 300 тысяч рублей. Он успел пройти 62 из 151 урока, но затем заявил, что информация не представляет для него ценности, материал не эксклюзивен, не соответствует рекламе, а качество видеозаписей оказалось низким. Он потребовал вернуть деньги, однако продавец не ответил на претензию, а суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска.

Верховный суд встал на сторону потребителя и напомнил, что клиент вправе отказаться от услуг в любой момент, оплатив только фактически понесённые расходы исполнителя. Теперь дело будет пересмотрено с учётом этого разъяснения. Суд поручил заново оценить содержание и качество курса.

Рынок образовательных курсов набирает популярность и охватывает широкий спектр направлений: от программирования до дизайна. Поскольку предугадать качество онлайн-курса практически невозможно, подстраховать себя можно, предварительно изучив оферту и интернет-сайт предлагаемой образовательной платформы, рассказала «Газете.Ru» Арина Сорокина, юрист компании «Афонин, Божор и партнеры».

По словам юриста, потребитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. Но в этом случае нужно направить претензию на юридический адрес школы и изложить свои требования.

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