Россиянка устроила погром в аптеке из-за того, что ей отказали в возврате лекарств

В Челябинске женщина устроила погром в аптеке и попала на видео

Жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за того, что ей отказали в возврате лекарств. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в аптеке по улице Жукова, одна из клиенток, недовольная обслуживанием, устроила скандал. Провизоры отказались принять у женщины лекарственные средства, которые она хотела вернуть, в ответ челябинка начала громить витрины с лекарствами.

Уронив стеллаж, дебоширка скрылась. По предварительной информации, ущерб составил десятки тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка. Личность женщины устанавливается.

До этого в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца. Пьяный злоумышленник ворвался в магазин продуктов, начал громить витрины и разбрасывать упаковки с товаром. Продавец попыталась угомонить агрессивного незнакомца, тогда он напал на нее и избил. Нападавшего задержали, на допросе он сообщил, что ничего не помнит потому, что был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Иваново мужчина разгромил магазин и ранил продавца ножом.