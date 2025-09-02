Школьница отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей ради виртуальной игровой валюты

В Курганской области девочка потратила 287 тысяч с карты матери ради валюты в игре

Школьница из Курганской области потратила почти 300 тыс. с кредитной карты матери на виртуальную валюту, сообщает прокуратура региона.

В конце августа несовершеннолетняя жительница города Шумиха решила приобрести через Telegram игровую валюту для игры Roblox. Какое-то время она переписывалась с неизвестным, который предложил ей перевести деньги по QR-коду с использованием банковского приложения.

Девочка воспользовалась кредитной картой матери и перевела мошенникам 287 тыс. рублей. На следующий день женщина обратилась в полицию, по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

До этого в Челябинске школьница «спасала» семью и отдала мошенникам 1 млн рублей. Неизвестные связались с несовершеннолетней под видом сотрудников службы доставки, сообщив о необходимости получить документы. Школьница назвала код из SMS-сообщения, после чего выяснилось, что хакеры из «недружественной страны» получили доступ к данным ее семьи и теперь всем родственникам угрожает опасность. Следуя указаниям злоумышленников, подросток купила новый телефон, установила некое приложение и перевела через банкомат все семейные сбережения на указанный счет.

