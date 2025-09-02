На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьница отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей ради виртуальной игровой валюты

В Курганской области девочка потратила 287 тысяч с карты матери ради валюты в игре
true
true
true
close
MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Школьница из Курганской области потратила почти 300 тыс. с кредитной карты матери на виртуальную валюту, сообщает прокуратура региона.

В конце августа несовершеннолетняя жительница города Шумиха решила приобрести через Telegram игровую валюту для игры Roblox. Какое-то время она переписывалась с неизвестным, который предложил ей перевести деньги по QR-коду с использованием банковского приложения.

Девочка воспользовалась кредитной картой матери и перевела мошенникам 287 тыс. рублей. На следующий день женщина обратилась в полицию, по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

До этого в Челябинске школьница «спасала» семью и отдала мошенникам 1 млн рублей. Неизвестные связались с несовершеннолетней под видом сотрудников службы доставки, сообщив о необходимости получить документы. Школьница назвала код из SMS-сообщения, после чего выяснилось, что хакеры из «недружественной страны» получили доступ к данным ее семьи и теперь всем родственникам угрожает опасность. Следуя указаниям злоумышленников, подросток купила новый телефон, установила некое приложение и перевела через банкомат все семейные сбережения на указанный счет.

Ранее 76-летняя пенсионерка из Петербурга отдала колье за 700 тысяч на «экспертизу» в музей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами