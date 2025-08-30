На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске школьница «спасала» семью и отдала мошенникам 1 млн рублей

В Челябинске мошенники выманили у школьницы 1 млн рублей
Shutterstock

В Челябинске жертвой злоумышленников стала 15-летняя девочка, которая перевела мошенникам деньги родителей, поверив мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с несовершеннолетней под видом сотрудников службы доставки, сообщив о необходимости получить документы. Школьница, ожидавшая студенческий билет после зачисления в колледж, назвала код из SMS-сообщения.

Спустя время ей поступил звонок якобы от представителей портала «Госуслуги». Они сообщили, что хакеры из «недружественной страны» получили доступ к данным ее семьи и теперь всем родственникам угрожает опасность. Испуганный подросток по инструкции злоумышленников купила новый телефон, установила определенное приложение и перевела через банкомат все семейные сбережения — более 1 млн рублей — на указанный счет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туле студентка обогатила аферистов на 7 млн рублей.

