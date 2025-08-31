В Петербурге 76-летняя пенсионерка отдала колье за 700 тысяч на «экспертизу» в музей

В Петербурге мошенники украли у пенсионерки колье под предлогом проверки

Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам колье за 700 тысяч рублей под предлогом «музейной экспертизы». Об этом сообщает ГУМВД региона.

Неизвестные связались с 76-летней жительницей Петербурга под видом сотрудников музея. Аферисты убедили пенсионерку, что имеющиеся у нее драгоценности необходимо передать на специальную экспертизу.

Поверив злоумышленникам, пострадавшая встретилась с курьером у своего дома и отдала колье стоимостью 700 тысяч рублей. После передачи колье связь с мошенниками прекратилась. Петербурженка обратилась в полицию Московского района, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Представившись главой города, неизвестные рассказали пострадавшему о крупном хищении из городского бюджета. Пенсионеру предложили помочь в поимке преступников. В результате он несколько раз встречался с курьерами злоумышленников, чтобы передать им свои деньги

Ранее магаданец «спасал» накопления и лишился 5,5 млн рублей.