73-летняя женщина отправилась в горы и сорвалась с высоты 147 метров

Пожилая туристка сорвалась с горной тропы в штате Монтана и разбилась
Shutterstock

Пенсионерка пошла в поход и разбилась в горах США. Об этом пишет издание Daily Montanan.

Инцидент произошел в среду, 27 августа, в национальном парке Глейшер в штате Монтана. Около 11:00 сотрудники парка получили сообщение о женщине, которая двигалась в составе большой группы, но споткнулась и упала с живописной тропы Хайлайн, пролетев вниз около 147 метров.

В результате падения с высоты она получила несовместимые с жизнью травмы. На поиски тела были отправлены две группы спасателей, которые в итоге нашли его и передали сотрудникам полиции для проведения медэкспертизы.

Пострадавшую опознали как 73-летнюю Дайан Банкер из штата Айова. Сотрудники нацпарка поблагодарили спасателей и призвали уважать частную жизнь семьи жертвы.

До этого 79-летняя женщина из Таиланда заблудилась в лесу и упала со скалы. Спустя трое суток ее нашли живой под деревом. Она была сильно уставшей, но оставалась в сознании. Местные жители утверждают, что женщине повезло, так как четыре года назад в этом же лесу пропала другая пенсионерка, которая упала с той же скалы и разбилась.

Ранее подросток обварил ноги в гейзере в национальном парке.

