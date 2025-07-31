Подросток обварил ноги в гейзере в национальном парке

В США 17-летний турист получил ожоги ног, встав на гейзер в нацпарке

Несовершеннолетний турист обварил ноги в гейзере в американском нацпарке. Об этом пишет New York Post (NYP).

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в Йеллоустонском национальном парке, штат Вайоминг.

17-летний турист отправился в поход и оказался в термальной зоне парка. В результате контакта с гейзером Лоун Стар молодой человек получил серьезные ожоги стопы и лодыжки. Медицинская служба доставила пострадавшего в местную больницу для оказания помощи.

В настоящее время служба национальных парков занимается расследованием. Посетителей Йеллоустона попросили не сходить с обозначенных троп и держаться подальше от гидротермальных источников, так как они представляют реальную опасность.

Ранее турист провалился в снежную трещину в окрестностях Домбая и разбил голову.