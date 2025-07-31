На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток обварил ноги в гейзере в национальном парке

В США 17-летний турист получил ожоги ног, встав на гейзер в нацпарке
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Несовершеннолетний турист обварил ноги в гейзере в американском нацпарке. Об этом пишет New York Post (NYP).

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в Йеллоустонском национальном парке, штат Вайоминг.

17-летний турист отправился в поход и оказался в термальной зоне парка. В результате контакта с гейзером Лоун Стар молодой человек получил серьезные ожоги стопы и лодыжки. Медицинская служба доставила пострадавшего в местную больницу для оказания помощи.

В настоящее время служба национальных парков занимается расследованием. Посетителей Йеллоустона попросили не сходить с обозначенных троп и держаться подальше от гидротермальных источников, так как они представляют реальную опасность.

Ранее турист провалился в снежную трещину в окрестностях Домбая и разбил голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами