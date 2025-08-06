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79-летняя женщина провела в лесу три дня, упала со скалы и чудом выжила

В Таиланде спасли 79-летнюю женщину, которая заблудилась и провела в лесу три дня
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shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая тайка отправилась в лес за побегами бамбука и пропала на три дня, сообщает Thaiger.

Жительница провинции Пхитсанулок ушла в лес и заблудилась. Ее искали полицейские и местные жители. Спустя трое суток 79-летнюю женщину нашли живой под деревом. Она она была сильно уставшей, но в сознании.

Пенсионерка рассказала, что заблудилась, когда шла по следам от шин мотоциклов на территории, где раньше проходили мотокроссы, но потерялась. В какой-то момент она оступилась и упала со скалы, но не получила серьезных травм.

Добравшись до ручья, тайка решила оставаться там и ждать помощи. В результате спасатели обнаружили ее на этом месте и сразу отправили в больницу. Местные жители утверждаю, что женщине повезло, так как четыре года назад в этом же лесу пропала другая пенсионерка, которая упала с той же скалы и разбилась.

Ранее мать с сыном заблудились во время сбора ягод и пять дней выживали в Карелии.

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