Ветеринар рассказал, как вводить домашних черепах и змей в спячку

Владельцам домашних черепах, змей и ящериц нужно вводить их в спячку только в том случае, если они планируют их разведение, потому что это рискованная процедура. Об этом «Москве 24» рассказал герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Он уточнил, что в среднем у черепах и ящериц спячка проходит с декабря по февраль, у змей — несколько месяцев с конца сентября — начала ноября. За 1,5 месяца до этого эксперт посоветовал хорошо кормить их, чтобы они набрали вес, за две-три недели — устроить голодную диету. В это время он посоветовал искупать питомца в теплой воде несколько раз, чтобы очистить их желудочно-кишечный тракт.

В террариум ветеринар посоветовал положить субстрат — опилки, мох сфагнум, древесную щепу или кору, после этого нужно начать медленно снижать температуру «жилища».

«В период, пока питомец будет спать, советую взвешивать его раз в две–три недели, чтобы понимать, теряет ли он в весе. Если такое происходит, лучше сразу обратиться к специалисту», – предупредил Смирнов.

