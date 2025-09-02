На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, как вводить домашних черепах и змей в спячку

Ветеринар Смирнов: введение домашних рептилий в спячку может быть опасно
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Владельцам домашних черепах, змей и ящериц нужно вводить их в спячку только в том случае, если они планируют их разведение, потому что это рискованная процедура. Об этом «Москве 24» рассказал герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

Он уточнил, что в среднем у черепах и ящериц спячка проходит с декабря по февраль, у змей — несколько месяцев с конца сентября — начала ноября. За 1,5 месяца до этого эксперт посоветовал хорошо кормить их, чтобы они набрали вес, за две-три недели — устроить голодную диету. В это время он посоветовал искупать питомца в теплой воде несколько раз, чтобы очистить их желудочно-кишечный тракт.

В террариум ветеринар посоветовал положить субстрат — опилки, мох сфагнум, древесную щепу или кору, после этого нужно начать медленно снижать температуру «жилища».

«В период, пока питомец будет спать, советую взвешивать его раз в две–три недели, чтобы понимать, теряет ли он в весе. Если такое происходит, лучше сразу обратиться к специалисту», – предупредил Смирнов.

Исследователи из Университета Ноттингема до этого выяснили, что черепахи почти не болеют раком. Оказалось, менее 1% черепах, живущих в зоопарках по всему миру, страдали от опухолей, и даже в этих редких случаях болезнь практически не распространялась по организму.

Ранее сообщалось, что змея десять дней пряталась в квартире россиянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами