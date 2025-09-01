Змея десять дней пряталась в квартире россиянки

Жительница Самары больше недели пыталась поймать в квартире змею. Об этом сообщили в группе «Волонтеры »'Дикого Леса'»» во «ВКонтакте».

По словам девушки, уж заполз к ней в спортивную сумку, предположительно, когда она отдыхала в парке «Ударник». Дома змея выползла и спряталась в ванной. Приезжавшие на отлов рептилии волонтеры решили, что змея через отверстие в полу ванной пробралась в нежилую квартиру ниже. Но через десять дней заявительница вновь позвонила и рассказала, что змея никуда не делась — девушка обнаружила незваную гостью под столом.

«Страшной шипящей змеей оказался обыкновенный ужик довольно скромных размеров. И на этот раз ему не удалось удрать. Удивительным образом, проведя десять дней в замкнутом пространстве по соседству с человеком и домашней собакой, уж не только не пострадал, но даже не исхудал», — рассказали в сообществе волонтеров.

На следующий день ужа выпустили в безлюдном месте недалеко от Волги.

Ранее сообщалось, что в Москве маленькая змея сбежала из дома и устроила переполох.