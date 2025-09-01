На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Змея десять дней пряталась в квартире россиянки

Жительница Саратова десять дней искала спрятавшуюся в квартире змею
true
true
true
close
Волонтеры «Дикого Леса»/VK

Жительница Самары больше недели пыталась поймать в квартире змею. Об этом сообщили в группе «Волонтеры »'Дикого Леса'»» во «ВКонтакте».

По словам девушки, уж заполз к ней в спортивную сумку, предположительно, когда она отдыхала в парке «Ударник». Дома змея выползла и спряталась в ванной. Приезжавшие на отлов рептилии волонтеры решили, что змея через отверстие в полу ванной пробралась в нежилую квартиру ниже. Но через десять дней заявительница вновь позвонила и рассказала, что змея никуда не делась — девушка обнаружила незваную гостью под столом.

«Страшной шипящей змеей оказался обыкновенный ужик довольно скромных размеров. И на этот раз ему не удалось удрать. Удивительным образом, проведя десять дней в замкнутом пространстве по соседству с человеком и домашней собакой, уж не только не пострадал, но даже не исхудал», — рассказали в сообществе волонтеров.

На следующий день ужа выпустили в безлюдном месте недалеко от Волги.

Ранее сообщалось, что в Москве маленькая змея сбежала из дома и устроила переполох.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами