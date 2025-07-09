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Ученые раскрыли секрет долголетия черепах

BioScience: черепахи не болеют раком
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I Wayan Sumatika/Shutterstock/FOTODOM

Черепахи почти не болеют раком — к такому выводу пришли исследователи из Университета Ноттингема. Оказалось, менее 1% черепах, живущих в зоопарках по всему миру, страдали от опухолей, и даже в этих редких случаях болезнь практически не распространялась по организму. Работа опубликована в журнале BioScience.

Руководитель работы, доктор Иления Кьяри, подчеркнула, что черепахи — особенно такие гигантские, как галапагосские, — одновременно отличаются и крупными размерами, и невероятным долголетием. По законам биологии это должно бы означать высокий риск развития рака: больше клеток — больше шансов на мутацию. Однако черепахи, по-видимому, обходят это правило.

Исследование охватило сотни черепах из зоопарков Европы и США. Именно благодаря многолетним записям о здоровье животных и тесному сотрудничеству зоопарков ученым удалось выявить закономерности, которые раньше оставались скрытыми.

Авторы предполагают, что дело в уникальных механизмах защиты: замедленном метаболизме, сниженном уровне клеточного стресса и особых генах, защищающих от повреждений ДНК. Все это делает черепах перспективной моделью для изучения не только устойчивости к раку, но и механизмов здорового старения.

«Наше исследование показывает, насколько редки случаи рака у черепах. Это по-настоящему уникальные животные, чья биология может подсказать человечеству пути борьбы со старением и онкологическими заболеваниями», — отметила Кьяри.

Ее коллега, доктор Скотт Глаберман из Университета Бирмингема, заключил: «Биоразнообразие — это ключ к решению многих человеческих проблем. Черепахи, возможно, уже нашли ответы на вопросы, над которыми мы только начинаем задумываться».

Ранее ученые выяснили, что черепахи способны испытывать чувства.

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