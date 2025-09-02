На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о последствиях ведения бизнеса на дачах

Юрист Хаминский рассказал о запрете вести бизнес на дачах
true
true
true
close
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Юрист Александр Хаминский разъяснил новые правила использования садовых и дачных участков, подчеркнув, что коммерческая деятельность на них теперь запрещена. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

«За использование земли не по назначению дачникам грозит штраф от 10 тыс. рублей до 1% от кадастровой стоимости участка», — подчеркнул Хаминский.

По его словам, владельцы участков площадью не более 50 соток, не привлекающие наемных работников, имеют право продавать излишки выращенной продукции. Для подтверждения законности продажи потребуется справка от садоводческого товарищества (СНТ) или местной администрации.

С сентября в России начали действовать обновленные нормы регулирования в отношении заброшенных дачных участков. Владельцам, пренебрегающим своими земельными наделами, допускающим их запустение и наличие необустроенных построек, грозит конфискация имущества. Некоторые дачники в Московской и Калужской областях уже получили первые предупреждения о несоответствии их участков установленным требованиям. Признаками заброшенности могут служить сорная растительность, достигающая высоты более метра, а также наличие сорных деревьев.

Ранее в Госдуме рассказали, что делать, если сосед превратил участок в коммерческую зону.

