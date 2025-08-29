Россиянам напомнили об угрозе потерять дачный участок из-за новых требований

В России в сентябре вступят в силу новые правила о бесхозных дачных участках. Если собственники не уделяют внимания этому вопросу, допускают запустение земли и наличие запущенных построек, то за это им грозит изъятие участка, предупредил в беседе с 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Некоторые владельцы дач в московской и Калужской областях уже получили первые уведомления о том, что их участки не соответствуют требованиям. Письма приходят через портал «Госуслуги». Среди критериев бесхозности – обилие высоких сорняков (более метра в длину), сорных деревьев, отметил эксперт.

«Собственнику предлагают привести участок в состояние, соответствующее новому закону. Если он этого не сделает, будет предупреждение, а впоследствии наложат штраф, который составляет сейчас от двух до 50 тысяч рублей», — отметил риелтор.

Если даже после штрафа владелец ничего не предпримет, то далее будет запущена процедура изъятия участка, добавил он. По словам Шмелева, это вполне логичное решение, так как сегодня очень много участков, расположенных вдали от крупных городов, пребывают в полном запустении, находятся в захламленном состоянии с расположенными на них ветхими постройками. Таких дач много даже в 200-300 км от столицы – там, по мнению эксперта, ситуация настолько удручающая, что на территории подобных объектов можно снимать фильмы ужасов.

«Как я вижу, достаточно много участков впоследствии перейдет в собственность государства. Потому что среди собственников у кого-то нет возможности заниматься ими, а кому-то они попросту не нужны, и продать их даже по низкой цене невозможно», — заключил риелтор.

Напомним, с 1 сентября текущего года в России начнет действовать закон о регулировании использования дачных участков, из-за чего некоторые действия на них будут запрещены. Как уточняют юристы, прежде всего закон предусматривает запрет использования дачных участков для коммерческой деятельности. Теперь, как уточнил юрист, собственникам дачных участков нельзя будет размещать на них отели, питомники, пасеки, склады и другие объекты коммерческого назначения.

