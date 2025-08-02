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В Госдуме рассказали, что делать, если сосед превратил участок в коммерческую зону

Депутат Чаплин призвал жаловаться в органы, если сосед переоборудовал дом в баню для сдачи
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dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Если владелец занимается на своем участке коммерческой деятельностью, например, переоборудовал жилой дом в баню для сдачи в аренду, его соседи могут обратиться в администрацию муниципалитета и госинспекцию. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями. Если жилой дом был переделан в коммерческие бани без разрешения, это нарушение градостроительных норм. В таком случае жители вправе обратиться в администрацию муниципалитета или государственную инспекцию по контролю за использованием недвижимости с требованием провести проверку. Даже при соблюдении закона о тишине, постоянный поток посетителей и машин может создавать проблемы. Если парковка стихийная и мешает проезду или пешеходам, это повод для жалобы в ГИБДД. Кроме того, интенсивная эксплуатация бань может привести к перегрузке коммуникаций — водопровода, канализации, электросетей. Эти вопросы должны контролировать Роспотребнадзор и местные органы власти», — сказал он.

Чаплин посоветовал жителям подавать жалобу коллективно, а также инициировать налоговую проверку в отношении владельца бань.

«Коллективное обращение в прокуратуру или Росреестр имеет больший вес, чем жалобы от отдельных граждан. Также стоит проверить, платит ли владелец бань налоги с аренды — нередко такой бизнес ведется в тени, а это уже вопрос для ФНС. Главное — не мириться с нарушениями, а последовательно добиваться их устранения. Если собственник не оформил деятельность должным образом, у него будет выбор: либо легализовать ее, либо прекратить», — подчеркнул он.

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