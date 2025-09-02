На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская авиакомпания может прекратить полеты

«Известия»: приморская авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты
Авиакомпания «Ангара»/VK

Приморская авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты по результатам проверок после катастрофы в Амурской области. Об этом пишет издание «Известия».

Сейчас перевозчик продолжает выполнять рейсы, однако Ространснадзор выявил, что половина его авиапарка эксплуатируется с нарушением требований, полеты «Ангары» выполняются без техобслуживания, летчики недостаточно подготовлены к работе. Всего этого достаточно для отзыва сертификата эксплуатанта ВС.

«Несмотря на грубые нарушения требований безопасности и временного запрета полетов 18 воздушных судов (из 28 эксплуатируемых авиакомпанией), необходимые выводы авиакомпания «Ангара» не сделала», — заявил глава Ространснадзора Виктор Гулин в письме в Росавиацию.

По мнению экспертов, для того, чтобы заменить «Ангару», другим авиакомпаниям придется выкупить ее авиапарк и трудоустроить ее персонал. Без авиапарка Ан-24 этой компании воздушное сообщение на Дальнем Востоке может быть нарушено, поскольку многие сибирские аэропорты не принимают более современные самолеты. При этом Ан-24 считается одним из старейших типов самолетов, находящихся в эксплуатации в России

24 июля пассажирский самолет Ан-24, совершавший рейс по маршруту ХабаровскБлаговещенскТында, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. Его обломки были обнаружены в 15 км от города. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, они не выжили.

Ранее были названы возможные причины крушения самолета в Тынде.

