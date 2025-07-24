Названы возможные причины крушения самолета в Тынде

Неисправность и человеческий фактор являются основными предполагаемыми причинами крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления следственного комититета РФ на транспорте.

«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», — заявил заместитель главы руководителя Восточного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.

Сейчас спасатели направляются к горящим обломкам самолета пешком из-за невозможности совершить посадку в месте его падения. По предварительной версии, спасать уже некого. Горящий фюзеляж самолета обнаружил вылетевший на его поиски спасательный вертолет Ми-8 МЧС России.

Самолет выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь в районе последнего пункта маршрута. На борту находились 43 пассажира, среди которых пятеро детей, и шесть членов экипажа.

По данным SHOT, на борту воздушного судна не сработало аварийно-спасательно оборудование, которое должно автоматически активироваться после крушения из-за сильнейшего удара.

Ранее самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана в Кишинев, совершил экстренную посадку из-за поломки на борту.