Эмигрировавший комик Романов высказался о жизни в США

Комик Романов уехал из России на Мадейру и заявил, что не хочет жить в США

Комик Дмитрий Романов, который уехал из России в португальский регион Мадейра, заявил, что не хочет жить в США. Его интервью было опубликовано на площадке YouTube.

«Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя человеком, живущим в США», — пояснил свою позицию Романов.

Свой нынешний дом на острове Мадейра Романов уже успел назвать раем.

В мае 2025 года стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства по инициативе ФСБ.

Федеральная служба безопасности объявила, что стендап-комики Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, и Дмитрий Романов, родившийся в Одессе, лишены российского гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности РФ. О Комиссаренко ФСБ сообщает, что он, кроме того, объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете на президента Республики Беларусь.

Ранее комик Романов решил оформить пять гражданств для дочери.