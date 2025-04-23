Стендап-угроза национальной безопасности: комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ. По информации ведомства, оба юмориста создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации, им запрещен въезд в страну. Кроме того, Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Федеральная служба безопасности объявила, что стендап-комики Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, и Дмитрий Романов, родившийся в Одессе, лишены российского гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности РФ (ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»). Обоим запрещен въезд в Россию.

О Комиссаренко ФСБ сообщает, что он, кроме того, объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете на президента Республики Беларусь (ч. 1 ст. 367 УК РБ). «Опасаясь экстрадиции, он выехал на территорию Украины, где публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании», — сказано в пресс-релизе ФСБ.

По данным российской спецслужбы, Дмитрий Романов также покинул пределы РФ, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев c Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

«В ходе своих концертов на территории стран Европейского Союза [оба комика] выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», — заявили в ФСБ.

Чем известны Комиссаренко и Романов

Вячеслав Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году в возрасте 23 лет переехал в Москву и прошел отбор в проект «Смех без правил». В 2012-м стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ, откуда ушел в 2020 году по собственной инициативе, объяснив это «законами телевидения» и выгоранием.

В своих выступлениях на YouTube-канале он неоднократно пародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, называя его «Чык-Чырыком», и затрагивал тему протестных митингов, прокатившихся по Белоруссии после выборов 2020 года. В результате в 2021 году ему запретили выступать на родине. В 2022 году он уехал и из России, опасаясь преследований со стороны белорусского КГБ.

В том же 2022 году интервью Комиссаренко журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) решением суда в Минске было признано «экстремистскими материалами».

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В конце декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды, а также оскорблении президента страны Александра Лукашенко и клевете на него. Дело рассматривалось в порядке специального производства, которое предполагает, что обвиняемый находится за пределами страны. МВД республики включило Комиссаренко в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Дмитрий Романов родился в 1985 году в Одессе. Будучи студентом, начал выступать в КВН в составе сборной «Республика Шкид». Переехав в Россию, участвовал в проектах «Comedy Баттл», Stand Up и «Убойная лига» на телеканале ТНТ. В дуэте с Евгением Воронецким стал победителем пятого сезона шоу «Смех без правил». В передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале вел рубрику «Светский исход». Прожил в Москве 12 лет. Получил гражданство РФ в 2018 году, а в 2023 году — параллельно гражданство Израиля. Тогда же сообщал о том, что подал документы на получение гражданства Румынии, так как среди его предков нашлись румыны. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году покинул Россию.