Российский комик решил оформить пять гражданств для дочери

Покинувший Россию комик Дмитрий Романов заявил, что решил оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что прилетел в португальскую столицу Лиссабон для того, чтобы заниматься вопросами гражданства для ребенка. Желание оформить для дочери пять гражданств он назвал своим хобби.

В июне Романов заявил, что подал документы на получение гражданства Румынии.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

В феврале нынешнего года Романов заявил, что заканчивает карьеру в стендапе ради наставничества. Он объяснил свое решение тем, что в инфобизнесе может давать людям реальную пользу.

Ранее в Москве арестовали шесть человек по делу о незаконном оформлении гражданства украинцам.