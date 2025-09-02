ОАЭ направили спасателей в Афганистан после землетрясения

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили в Афганистан команду спасателей для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи людям, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом пишет информационное агентство WAM.

Поисково-спасательная группа, состоящая из сотрудников Управления гражданской обороны Абу-Даби, Национальной гвардии и Объединенного оперативного командования, была срочно отправлена для поддержки операций по поиску и спасению, а также для помощи жертвам землетрясения, произошедшего в восточной части Афганистана.

Кроме того, ОАЭ направили в Афганистан гуманитарную помощь, включая продукты питания, медикаменты, палатки и другие предметы первой необходимости, сообщает агентство.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 27,3 километрах (17 милях) от города Джелалабад, вблизи пакистанской границы. Около 3 тысяч человек пострадали, из них более 800 спасти не удалось.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что из-за расположения эпицентра в труднодоступной горной местности потребуется время для получения полной картины о количестве пострадавших.

Ранее Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения.