Запрос Афганистана на помощь после землетрясения рассматривается по линии МЧС

Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения, МЧС работает над этим запросом. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

Он рассказал, что информации о пострадавших при землетрясении гражданах России на данный момент нет, но вероятность этого невелика.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном. Представитель Минздрава Афганистана заявил, что сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности, поэтому необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

Специалисты начали масштабную спасательную операцию. По последним данным официального представителя правительства страны Забихулла Муджахида, в результате землетрясения пострадали 2,5 тыс. человек.

