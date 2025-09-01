На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кожа будто расплавилась»: школьник получил сильные ожоги, повторяя эксперимент из TikTok

В США школьник получил ожоги по всему телу, повторяя эксперимент из TikTok
GoFundMe

В США 12-летний мальчик решил повторить эксперимент из TikTok и получил ожоги по всему телу. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 16 августа в городе Коулман в штате Техас, когда школьник со старшим братом пытались воссоздать эксперимент с поджиганием бутылки, наполненной медицинским спиртом — они увидели такой ролик в TikTok. Почти невидимое пламя от изопропилового спирта перекинулось на одежду мальчика, и тот вспыхнул. Старший брат оперативно сорвал с пострадавшего горящую рубашку и заставил его кататься по полу для тушения пламени.

В результате у пострадавшего образовались ожоги второй-третьей степени на лице, груди, руках и животе. Мальчик был госпитализирован в детскую ожоговую больницу, где перенес операцию. В настоящее время он выписан и проходит амбулаторное лечение. Мать пострадавшего призвала родителей предупреждать детей об опасности повторения экспериментов из интернета.

