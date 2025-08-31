На Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки

В Арамиле подростки решили спрятаться от дождя в трансформаторной будке, одного из детей ударило током. Об этом сообщает УМВД Свердловской области.

Компания школьников гуляла на улице и попала под дождь. Дети решили переждать непогоду, забравшись в трансформаторную будку.

«Когда подростки зашли внутрь помещения, один из мальчишек решил забраться повыше и взялся рукой за металлическую балку, в результате чего получил сильный удар током, что повлекло ожог 3-4 степени», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пострадавший выжил, его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга, медикам пришлось ампутировать мальчику часть левой руки. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Известно, что в момент несчастного случая мать пострадавшего находилась в другом городе, а кроме подростка в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних.

