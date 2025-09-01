На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ призвал к продолжению диалога с Россией по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: необходимо продолжать диалог с Россией по ситуации на ЗАЭС
Anna Voitenko/Reuters

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует продолжать вести диалог с российской стороной по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов. <...> Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — объяснил Гросси.

Он отметил, что благодаря выстроенному диалогу с РФ специалистам МАГАТЭ удается избегать ложных нарративов, так как они в любой момент могут узнать прямо на ЗАЭС, что произошло.

10 августа на Запорожской АЭС заявляли о критической ситуации из-за атак ВСУ.

До этого сообщалось, что Гросси будет приглашен на Всемирную атомную неделю — предстоящий в конце сентября большой международный форум. Мероприятие посвящено 80-летию атомной отрасли России.

Ранее Иран назвал «главную проблему» для сотрудничества с МАГАТЭ.

