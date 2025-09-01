Иран назвал «главную проблему» для сотрудничества с МАГАТЭ

Иран считает генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси «главной проблемой» для возобновления сотрудничества с агентством. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает ТАСС.

«Состоялись две встречи между представителями МИД и агентства, также запланирована третья встреча. Наша главная претензия к МАГАТЭ заключается в том, что его система управления находится под влиянием гегемонистского порядка, а главная проблема состоит в личности гендиректора», — сказал он.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее в ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану.