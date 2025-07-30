Гендиректор «Росатома» подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Москву ожидается в сентябре

«Росатом» ожидает визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву в сентябре. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем в сентябре», — заявил он.

По словам Лихачева, Гросси будет приглашен на Всемирную атомную неделю — предстоящий в конце сентября большой международный форум. Мероприятие посвящено 80-летию атомной отрасли России, уточнил глава «Росатома».

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что пока не уверен, что в рамках этих торжественных мероприятий будет время «для деловых консультаций по конкретике и обстановке на Запорожской атомной станции».

Что касается обстановки на указанной станции, то специалисты МАГАТЭ не зафиксировали повышения радиационного фона на Запорожской АЭС.

При этом 26 июля пресс-служба атомной станции сообщила, что угроза ядерной безопасности в результате ударов Вооруженных сил Украины на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая.

Ранее эксперты МАГАТЭ заметили дым в лесу около Запорожской АЭС.