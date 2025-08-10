Запорожская АЭС уличила ВСУ в ежедневных атаках на станцию

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности», — заявила она.

По словам директора, уже неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков ЗАЭС фиксируются атаки. Она добавила, что постоянные обстрелы создают напряженную психологическую обстановку. По ее словам, интенсивность нападений — тревожный знак, показывающий прямую угрозу для персонала и инфраструктуры станции.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что слышали звуки артиллерии на ЗАЭС, которые доносились недалеко от периметра станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что свидетельства военной активности вблизи ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность.

Ранее промзона возле Запорожской АЭС загорелась после атаки ВСУ.