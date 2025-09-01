Мальчик угрожал девочке кухонным ножом на площадке и попал на видео

В Астане мальчик угрожал на площадке ножом девочке-подростку и попал на видео

В Астане (Казахстан) на видео попали разборки дошкольника с девочкой-подростком. Мальчик вынес на детскую площадку кухонный нож и угрожал им обидевшей его школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал ZTB News.

На кадрах шестилетний мальчик направляет нож на старшую девочку. Другие дети на площадке бросаются к нему с криками, чтобы он опустил острый предмет. Он на это громко возмущается и заявляет, что девочка «нечестно играла в футбол». Дети наперебой начинают предлагать сыграть с ним честно и просят отстать от девочки. По информации канала, другим детям удалось успокоить мальчика.

В пресс-службе полиции сообщили, что установили личность ребенка и провели с ним разъяснительную беседу в присутствии родителей. Мать и отца дошкольника привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

