Ребенок провалился в двухметровую яму на детской площадке во Владивостоке

Во Владивостоке 11-летняя девочка провалилась в яму на детской площадке
Прокуратура Приморского края

В Приморье прокуратура проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней, девочка провалилась в яму глубиной около двух метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Каштановой. 11-летняя девочка провалилась в яму для фундамента строящейся спортивной площадки.

По данным портала VladNews, ребенок испугался, серьезных травм удалось избежать. Установлено, что площадка не была огорожена. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Бурятии ребенок пришел в гости к родственникам и провалился в выгребную яму. Инцидент произошел 13 августа в поселке Поселье. Трехлетний мальчик пришел в гости к родственникам и играл во дворе частного дома. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, в какой-то момент ребенок упал в нее и начал тонуть. Мальчика спасли взрослые, он был без сознания. Пострадавшего госпитализировали, трое суток медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приамурье девочка упала в котлован с гудроном на кирпичном заводе.

