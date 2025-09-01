На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что россияне могут безопасно отдыхать в Турции, хоть она и в НАТО

Депутат Журавлев: отдых в стране НАТО Турции не представляет опасности для россиян
close
Depositphotos

В десятке стран, где чаще всего отдыхают россияне, Турция — единственная входит в НАТО, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, такие поездки вряд ли представляют хоть какую-то опасность.

«По статистике, абсолютное большинство россиян предпочитает отдыхать внутри нашей страны, а вовсе не за рубежом. И число туристов на всех отечественных курортах в 2025 году значительно увеличилось. Если же брать все же иностранные путешествия, то в десятке стран, куда чаще всего ездят отдыхать россияне, Турция – единственная входит в блок НАТО. Именно поэтому она чаще всего закрыта для представителей наших силовых структур и армии, особенно тех, кто обладает доступом к секретным документам. Для отдыхающих такие поездки вряд ли представляют хоть какую-то опасность. По крайней мере, не было пока ни единого сообщения о том, что наши граждане, к примеру, подвергаются какой-то дискриминации или их пытаются вербовать турецкие спецслужбы», — сказал Журавлев.

До этого президент России Владимир Путин сообщил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что в 2024 году россияне вновь заняли первое место по количеству приезжающих на отдых в Турцию.

Ранее Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене.

