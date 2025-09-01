На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене

Путин: РФ удовлетворена торгово-экономическим сотрудничеством с Турцией
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что доволен темпом развития торговли между РФ и Турцией, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию в качестве надежного партнера в двусторонних делах и на международной арене. По словам российского лидера, он также высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.

Говоря об экономике, Путин отметил, что активно работает межправительственная комиссия, заседание которой прошло в Москве в конце июня.

Кроме того, компании РФ реализуют крупные проекты в турецкой металлургии и автомобилестроении. Турецкие компании широко представлены в России в машиностроении, металлургии, деревообработке. Также Турция является одним из ключевых покупателей российского природного газа, экспорт которого осуществляется через Черное море, по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». По линии госкорпорации «Росатом» продолжается строительство первой турецкой АЭС «Аккую», рассказал Путин.

Путин также выразил признательность Эрдогану за вклад в урегулирование украинского конфликта.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами