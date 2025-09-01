Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене

Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что доволен темпом развития торговли между РФ и Турцией, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию в качестве надежного партнера в двусторонних делах и на международной арене. По словам российского лидера, он также высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.

Говоря об экономике, Путин отметил, что активно работает межправительственная комиссия, заседание которой прошло в Москве в конце июня.

Кроме того, компании РФ реализуют крупные проекты в турецкой металлургии и автомобилестроении. Турецкие компании широко представлены в России в машиностроении, металлургии, деревообработке. Также Турция является одним из ключевых покупателей российского природного газа, экспорт которого осуществляется через Черное море, по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». По линии госкорпорации «Росатом» продолжается строительство первой турецкой АЭС «Аккую», рассказал Путин.

Путин также выразил признательность Эрдогану за вклад в урегулирование украинского конфликта.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию.