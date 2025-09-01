Россиянам объяснили, как изменятся правила расчета отпускных

В России с 1 сентября 2025 года меняется порядок расчета отпускных, теперь при определении размера выплаты будут учитывать полученные квартальные и годовые премии. Об этом радио Sputnik рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Он уточнил, что в этом случае отпускные у многих сотрудников станут выше.

«Например, вам установили оклад в 50 тысяч рублей, но при этом работодатель отдельными приказами каждый месяц устанавливает доплату, в итоге вы получаете 100 тысяч рублей. Но разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», — пояснил Сафонов.

По его словам, подобные нововведения связаны с изменением расчета среднего заработка в стране. Экономист добавил, что они не затронут выплаты по больничному листу, потому что их рассчитывают по особому порядку.

Депутат Алексей Говырин до этого говорил, что сентябрь 2025 года принесет россиянам ряд важных изменений в трудовом законодательстве и правилах расчетов. Новые нормы затрагивают оплату ночного труда, расчет среднего заработка и формат кассовых чеков. С 1 сентября устанавливается единая федеральная надбавка за ночные смены в размере не менее 20% от часовой тарифной ставки. Также вводится новый порядок расчета среднего заработка для отпускных и выходных пособий, заменяющий нормативы 2007 года.

