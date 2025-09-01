Россиянам объяснили, как выгодно продлить ноябрьские праздники

Россияне смогут продлить ноябрьские праздники и получить при этом больше денег, если возьмут отпуск с 27 октября по 1 ноября. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Юрист уточнила, что отдых лучше планировать в месяце, который содержит много рабочих дней, чтобы получить больше отпускных. В осенний период таким месяцем будет октябрь.

«В свою очередь, в ноябре всего 19 таких дней, поэтому они будут стоить дороже, так как зарплату поделят на число отработанных дней. Отпускных же в этот месяц, наоборот, дадут меньше», — сказала Георгиева.

По ее словам, в случае планирования отпуска с 27 октября сотрудники смогут дополнительно отдохнуть в праздничные дни — со 2 по 4 ноября. Если сумма выплат для работника неважна, эксперт посоветовала брать отпуск 5, 6 и 7 ноября, чтобы отдохнуть со 2-го по 9-е число.

Директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин до этого говорил, что октябрь 2025 года станет самым выгодным месяцем для использования отпуска у россиян. Немного менее выгодными будут сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня), а самым невыгодным — ноябрь (19 рабочих дней).

