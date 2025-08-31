На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Маск предрек Европе вымирание, если уровень рождаемости не изменится
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х предупредил Европу о демографической угрозе. По его мнению, при текущем уровне рождаемости людей на континенте может не остаться.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал Маск.

В доказательство своих слов миллиардер привел статистику Шотландии, где смертей на 34% больше, чем рождений. Предприниматель обратил внимание на то, что с января по июль 2025 года в стране родились 26,3 тысячи человек, в то же время умерли — 35,2 тысячи. Маск назвал эту ситуацию «демографическим коллапсом».

До этого газета Financial Times сообщала, что в 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине. По данным издания, в частности, подобная проблема наблюдается в Германии. Показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии также опустились ниже установленного порога. В FT подчеркнули, что европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за российско-украинского конфликта.

Ранее в администрации президента РФ оценили демографическую ситуацию в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами