Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х предупредил Европу о демографической угрозе. По его мнению, при текущем уровне рождаемости людей на континенте может не остаться.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал Маск.

В доказательство своих слов миллиардер привел статистику Шотландии, где смертей на 34% больше, чем рождений. Предприниматель обратил внимание на то, что с января по июль 2025 года в стране родились 26,3 тысячи человек, в то же время умерли — 35,2 тысячи. Маск назвал эту ситуацию «демографическим коллапсом».

До этого газета Financial Times сообщала, что в 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине. По данным издания, в частности, подобная проблема наблюдается в Германии. Показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии также опустились ниже установленного порога. В FT подчеркнули, что европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за российско-украинского конфликта.

