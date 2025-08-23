Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в беседе с РИА Новости высоко оценил изобретательность россиян и их вклад в развитие мировых технологий.

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», - сказал бизнесмен.

В ходе интервью он упомянул изобретение телефона, отметив, что русский инженер создал аналогичное устройство почти одновременно с тем, как Александр Грейам Белл подал заявку на патент в США. Он также обратил внимание на параллельное развитие авиации, когда усилия России в сфере полетов совпали с деятельностью братьев Райт в 1903 году.

11 августа Эррол Маск заявил, что СМИ в западных странах предпринимают попытки усложнить положение России, поскольку она является серьезным конкурентом на глобальной политической арене.

Ранее отец Маска раскритиковал идею сына о полетах на Марс.