Раненного в Курской области оператора ВГТРК решили перевезти в Москву

Раненного в Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санитарной авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, вертолет санавиации уже вылетел в столицу.

«Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения. Впереди долгий и непростой путь реабилитации, желаю сил и скорейшей поправки!» — написал Хинштейн.

О ранении сотрудника ВГТРК стало известно 28 августа. По словам главы Курской области, Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Солдатову уже провели операцию. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

29 августа Хинштейн сообщил, что оператор после операции уже улыбался.

