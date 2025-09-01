Россиянам объяснили, как определить СДВГ у ребенка

Среди современных детей распространенным стало неврологическое расстройство, которое называется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Однако поставить такой диагноз могут только врачи, а обычная неусидчивость еще не является его признаком, заявила НСН кризисный психолог Ольга Софьянова.

«СДВГ — распространенный диагноз, о нем много говорят. То, что ребенок неусидчивый, еще не показатель — он может быть недостаточно воспитан или у него просто слишком живой характер. Синдромы следует разделять, опираясь на конкретную симптоматику ребенка», — подчеркнула специалист.

По ее словам, еще на этапе внутриутробного развития у детей начинается фаза программирования психики, которая во многом базируется на материнских переживаниях. В том числе в основу ложатся эмоции матери как во время беременности, так и сразу после рождения ребенка, заключила психолог.

До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что зачастую родители списывают невоспитанность и невнимание к ребенку на СДВГ. Она подчеркнула, что если ребенок хамит окружающим, оскорбляет воспитателей, учителей, сверстников и дерется, то это может быть не СДВГ, а отсутствие воспитания. Но даже если у ребенка признают СДВГ, не стоит просто констатировать этот факт и ничего не делать. Чтобы убрать ментальное нарушение, необходимо обратиться за квалифицированной помощью, подчеркнула омбудсмен.

