Найден способ определить расстройство психики по музыкальным предпочтениям

Frontiers: люди с СДВГ чаще слушают фоновую музыку для концентрации

Молодые люди с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще используют фоновую музыку во время учебы, физических упражнений и других повседневных дел. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи опросили 434 человека в возрасте от 17 до 30 лет и выяснили, что участники с симптомами СДВГ чаще включают музыку в ситуациях, требующих умственной активности, а также предпочитают более энергичные композиции.

При этом большинство респондентов, вне зависимости от наличия СДВГ, отмечали, что музыка помогает им улучшить концентрацию и настроение. Авторы связывают это с уровнем возбуждения мозга: у людей с СДВГ он, как правило, ниже, и музыка может служить внешним стимулом, помогающим удерживать внимание. Энергичная музыка активирует систему вознаграждения и выработку дофамина, что способствует снижению рассеянности.

Интересно, что участники без расстройства, наоборот, предпочитали спокойную музыку во время сложной умственной работы, а активные треки — при выполнении рутинных задач.

В ближайшее время ученые планируют расширить исследование, включив в него подростков 12–17 лет, и изучить, как различные характеристики музыки влияют на концентрацию и эмоциональное состояние.

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