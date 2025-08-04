На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ определить расстройство психики по музыкальным предпочтениям

Frontiers: люди с СДВГ чаще слушают фоновую музыку для концентрации
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще используют фоновую музыку во время учебы, физических упражнений и других повседневных дел. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи опросили 434 человека в возрасте от 17 до 30 лет и выяснили, что участники с симптомами СДВГ чаще включают музыку в ситуациях, требующих умственной активности, а также предпочитают более энергичные композиции.

При этом большинство респондентов, вне зависимости от наличия СДВГ, отмечали, что музыка помогает им улучшить концентрацию и настроение. Авторы связывают это с уровнем возбуждения мозга: у людей с СДВГ он, как правило, ниже, и музыка может служить внешним стимулом, помогающим удерживать внимание. Энергичная музыка активирует систему вознаграждения и выработку дофамина, что способствует снижению рассеянности.

Интересно, что участники без расстройства, наоборот, предпочитали спокойную музыку во время сложной умственной работы, а активные треки — при выполнении рутинных задач.

В ближайшее время ученые планируют расширить исследование, включив в него подростков 12–17 лет, и изучить, как различные характеристики музыки влияют на концентрацию и эмоциональное состояние.

Ранее была найдена новая генетическая причина ухудшения памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами