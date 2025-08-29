Родителей призвали не путать СДВГ у детей с невоспитанностью

Зачастую родители списывают невоспитанность и невнимание к ребенку на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), не проконсультировавшись с врачом. Об этом в беседе с НСН сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.

«Если ребенок хамит окружающим, оскорбляет воспитателей, учителей, сверстников, дерется, если он привык, что к нему должно быть приковано внимание всех взрослых, это может быть не СДВГ, а отсутствие воспитания. Особенно если ребенок в семье один», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что даже если у ребенка признают СДВГ, не стоит просто констатировать этот факт и ничего не делать. Чтобы убрать ментальное нарушение, необходимо обратиться за квалифицированной помощью.

До этого Волынец говорила, что часто причиной дефицита внимания и гиперактивности у детей является зависимость от смартфона. При этом она подчеркнула, что прежде чем отбирать у ребенка устройство, родителям необходимо самим сократить время пользования гаджетами.

