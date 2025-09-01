На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва и Санкт-Петербург получили треть всех президентских грантов за 9 лет
Фонд президентских грантов

Каждый третий рубль президентских грантов за последние девять лет достался организациям из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в анализе Исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS, основанном на официальных данных Фонда президентских грантов.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Региональное распределение поддержки оказалось крайне неравномерным. В рамках исследования были проанализированы 170 тысяч заявок и 33 тысячи профинансированных проектов с 2017 года. Если столицы аккумулировали около трети всех средств — почти 32 млрд рублей, то в некоторых регионах грантовые проекты можно пересчитать по пальцам. Так, на Чукотке количество победителей несопоставимо меньше, чем в Москве — разрыв исчисляется сотнями раз.

При этом исследование показывает и неожиданных лидеров. Небольшие города, такие как Арск в Татарстане, Азов в Ростовской области и Бирск в Башкортостане, уверенно вошли в число центров активности, где на душу населения приходится значительно больше грантовых проектов, чем в среднем по стране.

«Мы видим очевидный перекос в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, но одновременно обнаруживаем новые точки роста на карте НКО. Появление локальных лидеров вроде Арска или Азова демонстрирует, что конкурс способен поддерживать инициативы не только в мегаполисах, но и в малых городах», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

Особняком стоит Северный Кавказ: здесь отмечены самые низкие показатели по числу заявок и победителей. Эксперты связывают это не только с меньшей активностью некоммерческих организаций, но и с ограниченными возможностями региональных НКО конкурировать на федеральном уровне.

Ранее выяснилось, что президентские гранты выигрывает только каждый пятый проект.

