Президентские гранты выигрывает только каждый пятый проект

PROGRESS: лишь каждый пятый проект выигрывает президентские гранты
Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

Только 19% заявок на президентские гранты за последние девять лет получили поддержку. К такому выводу пришел Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, проанализировав данные Фонда президентских грантов: 170 тысяч заявок и 33 тысячи профинансированных проектов с 2017 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Вероятность успеха со временем снижается. Если в первые годы программы шанс получить грант составлял около 23%, то к 2023 году он упал до 14%. Эксперты отмечают, что конкурс становится всё более конкурентным, а количество победителей сокращается.

«Мы видим, что грантовая система становится жестче: растет число претендентов, но доля выигравших уменьшается. Для многих организаций это означает, что им приходится вкладывать больше усилий в подготовку заявок и искать дополнительные источники поддержки», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, президентские гранты остаются одним из ключевых механизмов поддержки НКО в России. Для десятков тысяч организаций эта помощь стала возможностью реализовать социально значимые проекты, однако статистика показывает: подавляющему большинству претендентов средств не достается.

Ранее россияне стали больше жертвовать на благотворительность.

