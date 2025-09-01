Появилось фото задержания убийцы Парубия

Нацполиция Украины в Telegram-канале опубликовала фотографию задержанного убийцы бывшего спикера Верховной рады Парубия.

На кадрах он стоит со стороны спины или с заблеренным лицом. Ведомство утверждает, что в деле есть «русский след».

«Он долго готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — говорится в публикации.

Известно, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшего депутата, начал давать показания.

До этого Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее Парубия нашли в базе розыска МВД России.