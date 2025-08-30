Застреленный экс-спикер Рады Парубий числится в базе розыска МВД РФ

Застреленный во Львове Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данными полиции.

Отмечается, что Парубий находится в розыске МВД РФ с ноября 2023 года. Следственный комитет РФ заочно обвинил Парубия в «зверствах на Донбассе в 2014 году», в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в быавшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.