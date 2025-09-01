На Камчатке спасатели эвакуировали с вулкана туриста

Спасателям удалось спустить с вулкана Вилючинский на Камчатке едва не замерзшего туриста. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Турист решил осуществить восхождение на вулкан и заночевал на середине пути. После захода солнца температура воздуха резко понизилась, и альпинисту не хватило снаряжения для того, чтобы согреться. Мужчине пришлось срочно обратиться к спасателям. Они поднялись на высоту около 1100 метров и спустили туриста, который к тому времени чуть не замерз.

8 августа стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после экстренной посадки коммерческого вертолета.

В этот же день сообщалось, что сеть природных парков «Вулканы Камчатки» дала туристам рекомендации по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.