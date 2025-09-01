На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке спасатели эвакуировали с вулкана туриста

Amur Mash: на камчатском вулкане Вилючинский едва не замерз турист
true
true
true
close
Игорь Носов/РИА Новости

Спасателям удалось спустить с вулкана Вилючинский на Камчатке едва не замерзшего туриста. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Турист решил осуществить восхождение на вулкан и заночевал на середине пути. После захода солнца температура воздуха резко понизилась, и альпинисту не хватило снаряжения для того, чтобы согреться. Мужчине пришлось срочно обратиться к спасателям. Они поднялись на высоту около 1100 метров и спустили туриста, который к тому времени чуть не замерз.

8 августа стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после экстренной посадки коммерческого вертолета.

В этот же день сообщалось, что сеть природных парков «Вулканы Камчатки» дала туристам рекомендации по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами