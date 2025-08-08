На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями

Shutterstock

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» дала туристам рекомендации по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает РИА Новости.

«Последние происшествия показывают, что даже самые живописные вершины могут быть опасны. На вулкане Горелый туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься — потребовалась помощь спасателей», — отметили в сети.

В парках предупредили, что камчатские вулканы являются «сложными природными объектами». Для безопасности рекомендуется: реалистично оценивать свою физическую подготовку, регистрировать маршрут в МЧС, ознакомиться с прогнозом погоды перед выходом, а также избегать потенциально опасных участков.

«Особенно важно не переоценивать свои силы при выборе сложных маршрутов», — подчеркнули в организации.

Спасатели указали, что своевременная регистрация маршрута значительно ускоряет помощь в ЧС.

В последнее время в Камчатском крае участились случаи, когда неподготовленные туристы получают травмы при восхождениях. Специалисты призывают путешественников ответственно подходить к активному отдыху в горах.

До этого вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

