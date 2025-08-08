KVERT: шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке протянулся на 515 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

«В 8:55 по местному времени (23:55 мск) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 515 км в восточно-юго-восточном направлении от вулкана», — сказали там.

Для авиации в данный момент установлен наивысший — красный — уровень опасности. Вулкан представляет угрозу для местных и для международных авиаперевозок.

6 августа сообщалось, что в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края произошел пеплопад.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.