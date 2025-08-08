Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.
«В 8:55 по местному времени (23:55 мск) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 515 км в восточно-юго-восточном направлении от вулкана», — сказали там.
Для авиации в данный момент установлен наивысший — красный — уровень опасности. Вулкан представляет угрозу для местных и для международных авиаперевозок.
6 августа сообщалось, что в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края произошел пеплопад.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.
На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.
Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.