На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартует новый учебный год

В России 1 сентября начинается новый учебный год
true
true
true
close
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

В понедельник, 1 сентября, в России начинается новый учебный год.

Как писала «Газета.Ru», в этом году Минпросвещения разработало рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Они касаются организации торжественных линеек и обеспечения безопасности во время мероприятий. Например, в Курской области линейки разрешены только для 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные ученики будут на классных часах. А в Краснодаре ограничат присутствие родителей на линейках: 1-2 человека от класса.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук Инга Корягина рассказала, что традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Византии.

В 2025/26 учебном году российские школы ждут изменения. Расписания приведут к единому стандарту, домашние задания и контрольные строго регламентируют, а в отдельных регионах вернутся в экспериментальном формате оценки за поведение.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как поздравить учителя и не оказаться виновным в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами