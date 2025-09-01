В России стартует новый учебный год

В понедельник, 1 сентября, в России начинается новый учебный год.

Как писала «Газета.Ru», в этом году Минпросвещения разработало рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Они касаются организации торжественных линеек и обеспечения безопасности во время мероприятий. Например, в Курской области линейки разрешены только для 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные ученики будут на классных часах. А в Краснодаре ограничат присутствие родителей на линейках: 1-2 человека от класса.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук Инга Корягина рассказала, что традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Византии.

В 2025/26 учебном году российские школы ждут изменения. Расписания приведут к единому стандарту, домашние задания и контрольные строго регламентируют, а в отдельных регионах вернутся в экспериментальном формате оценки за поведение.

