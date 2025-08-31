«Фотографировать и хранить чеки». Как поздравить учителя и не оказаться виновным в коррупции

Родителям и ученикам не стоит дарить учителям подарки дороже трех тысяч рублей, заявила ТАСС депутат Татьяна Буцкая, так как этот момент регулирует 575 статья ГК РФ. Она порекомендовала родителям фотографировать подарки и сохранять чеки, чтобы в случае необходимости доказать свою невиновность в даче взятки. Буцкая отметила, что подарками считают и учебные материалы, которые необходимы для занятий с детьми. В Роскачестве добавили, что один человек может подарить несколько подарков до трех тысяч, но не деньгами.

Родителям школьников не следует приобретать подарки для учителей дороже трех тысяч рублей, сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до трех тысяч рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — отметила Буцкая.

По словам депутата, подарками можно считать и цветы, и полезные материалы для работы с детьми. Буцкая добавила, что родители, у которых сложились хорошие отношения с учителем, могут понять, что ему нужно для занятий с их детьми.

«Если вы что-то хотите подарить — купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — заключила Буцкая.

Статья 575 ГК РФ действительно подразумевает, что госслужащим, в том числе работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, запрещают дарить подарки дороже трех тысяч рублей.

Деньги дарить нельзя

В Роскачестве добавили, что родители не обязаны участвовать в сборах на подарки учителям, если не хотят этого делать. Все подарки должны быть исключительно добровольными и не напоминать взятку.

«В настоящее время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то «правило 3000» распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже 3000 рублей. Но подарок от класса тоже не должен быть дороже 3000 рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются», — сказано в материале.

При этом учителю нельзя дарить деньги, так как в законе сказано только о подарках. Кроме этого, есть школы, где учителям в принципе запрещено принимать подарки. В Роскачестве добавили, что вместе с подарком можно передать и чек в отдельном непрозрачном конверте, чтобы у принимающей стороны было доказательство невиновности в получении взятки.

Также подарок нельзя преподносить в качестве обмена за какую-то услугу, например, хорошую оценку. В этом случае это будет взяткой. В Роскачестве напомнили, что правила также относятся к няням, воспитателям и репетиторам.

Расходы на новый учебный год

Большинству россиян пришлось урезать расходы на подготовку своего ребенка к новому учебному году, показал опрос «Актион Образование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чуть больше трети опрошенных потратили до 20 тысяч рублей, еще треть — от 20 до 30 тысяч рублей, каждый пятый родитель уложился в 30-50 тысяч рублей, а каждый десятый потратил более 50 тысяч рублей. Родители возмущены, что школьная форма стала «неадекватно дорогой». Большинство недовольно стоимостью подготовки к учебному году. Более 60% считают, что расходы были «значительно выше, чем в прошлом году», а почти каждый пятый родитель заявил, что «школа стала роскошью».

63% родителей пришлось урезать свои расходы, чтобы собрать ребенка в школу, а 11% даже брали кредит или рассрочку.