День знаний в 2025 году: будет ли линейка, история и традиции 1 сентября

Как пройдет День знаний в 2025 году и будет ли везде линейка

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

День знаний, который вся Россия празднует первого сентября, — на удивление молодой праздник. Официальный статус он получил только в 1984 году, а до этого в стране не было единого дня, знаменующего начало учебного года. Про историю Дня знаний, его традиции и значимость для россиян, «Газете.Ru» рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова и историк Инга Корягина.

День знаний—2025 в России: у каких классов будет линейка

День знаний в России отмечают 1 сентября. Это не выходной день, в 2025 году он выпадает на понедельник. А значит традиционно состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднику.

Однако в некоторых регионах праздничные линейки пройдут с ограничениями, связанными с мерами безопасности . Например:

В Челябинске пустят только родителей первоклассников. Для 11-классников линейки будут без родителей. Все мероприятия перенесены в помещения школ. Родителей могут попросить пройти досмотр.

В Курской области линейки разрешены только для 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные ученики будут на классных часах.

В Ростовской области тоже отменили уличные линейки из-за антитеррористических мер. Все мероприятия пройдут внутри школ.

В Краснодаре ограничат присутствие родителей на линейках: 1-2 человека от класса.

В Брянской области, Крыму торжественные линейки решено проводить в закрытых помещениях.

В Воронеже линейки пройдут в сокращенном формате для учащихся первых и 11-х классов.

В этом году Минпросвещения разработало рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Они касаются организации торжественных линеек и обеспечения безопасности во время мероприятий.

close Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний Максим Блинов/РИА Новости

История праздника 1 сентября в России

Традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Византии, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук Инга Корягина.

«В 325 году римский император Константин Великий определил христианство основной религией и собрал первый Вселенский собор, одним из важных решений которого было установление нового года с 1 сентября. С 1492 года на Руси стали отмечать 1 сентября церковно-государственный праздник Новолетия он посвящен наступлению нового года в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане просят бога о даровании благословения на начавшийся год», — рассказала историк.

После реформы Петра I в 1700 году Новый год стали отмечать 1 января, однако церковный и сельскохозяйственный календари сохранили прежний уклад. Это отразилось и на образовании: единой даты начала учебного года не существовало. Одни учебные заведения начинали занятия в конце августа или сентябре, другие — в октябре, а сельские школы часто открывали год только 1 декабря.

Ситуация изменилась в СССР лишь в 1930-х годах. Постановление Совнаркома от 14 августа 1930 года предписывало, чтобы «все дети в возрасте 8–10 лет были приняты в школу осенью», но точная дата начала занятий все еще не была установлена.

До 1935 года в России не было единой даты начала занятий в образовательных учреждениях. В городских школах дети приступали к учебе в августе, в сельских — в середине осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. Инга Корягина доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, историк

Единое начало учебного года было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б). Занятия во всех школах СССР стали начинаться с 1 сентября, а заканчиваться в первых трех классах — 1 июня, в 4-7 классах — 10 июня, в 8-10 классах — 20 июня.

close Первоклассники на уроке в первый день учебного года, 1957 год ТАСС

В 1984 году указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» 1 сентября стал официальным праздником — Днем знаний.

«Автором Дня знаний в его привычном понимании является педагог, заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий: именно он предложил превратить 1 сентября в праздник», — рассказала Корягина.

Традиции Дня знаний

Торжественная линейка и первый звонок

В России День знаний традиционно начинается с праздничных линеек в школах. С 2022 года эти мероприятия проходят по новому регламенту: обязательными элементами стали поднятие государственного флага и исполнение гимна России.

Традиции празднования варьируются от школы к школе. Где-то организуют творческие выступления учеников, где-то ограничиваются торжественной речью директора. Но почти повсеместно сохраняется трогательный ритуал: одиннадцатиклассник проносит на плече первоклассницу, которая звенит в колокольчик — символизируя начало нового учебного года.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», идея использовать колокольчик происходит, скорее всего, от церковно-приходских школ, о начале урока в которых сигнализировал церковный колокол. В небольших школах колокола размещали во дворе школы или на крыше.

Первый, кто предложил провести школьную линейку, был известный педагог Антон Макаренко в 1920 году, а вот идея посадить на плечо старшекласснику первоклашку возникла только через 50 лет. Инга Корягина доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, историк

В российских университетах и колледжах на День знаний также устраивают торжественные линейки, проводят мероприятия для первокурсников, праздничные концерты, встречи-знакомства с однокурсниками и преподавателями. В некоторых вузах ректор может лично вручить студенческий билет первокурснику с лучшими результатами ЕГЭ.

Внеурочные просветительские занятия

С 2022 года каждый понедельник до основных уроков классный руководитель проводит внеурочное занятие «Разговоры о важном». Первый из них посвящен Дню знаний. На нем специалисты Министерства просвещения рекомендовали рассказывать учащимся начальных классов о том, когда появился праздник и какие у него традиции. В 2025 году темой внеурочного занятия станет «Зачем человеку учиться?».

close Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве Алексей Никольский/РИА «Новости»

«День знаний — гимн уважения науке и образованию. Учение — свет, а неученье — тьма. Уровень развития страны определяется общим уровнем образования каждого его жителя. Руководители нашего государства всегда это понимали и создавали все условия для того, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться, развиваться и потом двигать свою страну вперед», — подытожила историк.

Цветы учителям

По традиции дети 1 сентября идут в школу не с пустыми руками. Большинство дарит учителям букеты цветов, иногда преподносят конфеты или другие небольшие презенты. По закону стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей , иначе дарение могут расценить как взятку.

С 2014 года по всей России проходит благотворительная акция «Дети вместо цветов». Ее суть заключается в том, что вместо множества букетов учителю дарят один от всего класса, а сэкономленные деньги отправляют в фонд помощи тяжелобольным детям.

Как отмечают День знаний в других странах

После распада Советского Союза в некоторых странах традиция проводить День знаний 1 сентября сохранилась. В Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Латвии, Армении и некоторых других странах дети по-прежнему идут в школу в первый день осени. В этот же день начинаются занятия в некоторых европейских странах: в Бельгии, Польше, Словении и Ирландии.

1 сентября открывают свои двери и школы в большинстве азиатских стран. В Китае, так же как и в России, проводят торжественную линейку, но цветы преподавателям не дарят — их преподносят на День учителя 10 сентября.

В некоторых странах учебный год начинается весной. Такая традиция сложилась, например, в Японии, где он отсчитывается с 1 апреля. А в Индии дети начинают учиться в июле. Это связано с особенностями климата в стране: май и июнь — самые жаркие месяцы в году, поэтому школьники находятся на каникулах.

В США не установлена конкретная дата, когда дети должны идти в школу — каждое учебное заведение устанавливает ее самостоятельно, поэтому по правилам школы учеба может начаться и в августе.

В Австралии самое необычное начало учебного года — с 27 января, это следующий день после празднования Дня Австралии. Однако если 27 января выпадает на вторую половину недели, то уроки переносят на ближайший понедельник, а у детей остается еще несколько дней отдыха.