Оценки за поведение и ГОСТ на форму: что изменится в школах с 1 сентября 2025 года

Какие нововведения появятся в школах в 2025/26 учебном году и как они отразятся на учениках

В 2025/26 учебном году российские школы ждут важные изменения. Расписания приведут к единому стандарту, домашние задания и контрольные строго регламентируют, а в отдельных регионах вернется в экспериментальном формате подзабытое со времен СССР явление — оценки за поведение. Подробно об этих и других новшествах этого учебного года — в материале «Газеты.Ru».

Режим занятий и отдых

Новый учебный год в школах России стартует 1 сентября, а закончится 26 мая. Согласно рекомендациям Минпросвещения, в учебном процессе должно быть три блока каникул: осенью, зимой и весной не менее семи дней каждый. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.

При этом у школ по-прежнему будет возможность самостоятельно выбирать — организовывать учебу по четвертям или триместрам.

О графике каникул на 2025/2026 год по триместрам и четвертям ранее подробно писала «Газета.Ru».

close Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

Единое расписание уроков

Одним из важных нововведений 2025/26 учебного года станет внедрение единых стандартов по изучению школьных предметов. Минпросвещения России подготовило для школ типовые шаблоны учебной недели. На основе единого календарно-поурочного планирования учебные учреждения смогут сформировать подходящее для себя расписание.

Школам предлагается несколько вариантов расписания уроков на учебный год 2025/26:

5 вариантов — для учеников начальной школы ( 1-4 классы );



); 6 вариантов — для средней школы ( 5-9 классы );



); 19 вариантов — для старшеклассников (10-11 классы).

В каждом варианте расписания прописана структура уроков и внеурочные занятия. При формировании схемы уроков учитывался уровень работоспособности детей и шкала трудности учебных предметов.

Депутат Госдумы РФ Александр Толмачев отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что нововведения, которые вступают в силу с 1 сентября, нацелены на то, чтобы образовательный процесс легче для всех его участников и при этом сохранить эффективность обучения.

Уже давно назрела необходимость унифицировать обучение по всей стране. Более 5% учащихся, а это свыше 860 тысяч человек, каждый год сталкиваются с необходимостью менять школу. Раньше на новом месте ребятам приходилось осваивать совершенно другую учебную программу, оставались пробелы. Теперь этого не будет, и куда бы ученик ни перешел по своему желанию или вынужденно, например, из-за переезда родителей, никаких разрывов в образовательном процессе не будет. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

close Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Домашние задания

В новом учебном году в школах РФ будут введены нормы по суммарному количеству домашних заданий для учащихся начальных классов.

В соответствии с санитарными правилами и нормами Минпросвещения поручило минимизировать продолжительность выполнения домашних заданий.

Ежедневные временные нормы домашнего задания:

1 класс — 1 час,



2-3 классы — 1,5 часа,



4-5 классы — 2 часа,



6-8 классы — 2,5 часа,



9-11 классы — 3,5 часа.

Эти нормы ранее согласовал Роспотребнадзор с учетом возрастных особенностей детей.

Дети не успевают отдохнуть и заняться любимым спортом или творчеством, испытывают стресс, эффективность учебы падает. При этом не всегда домашние задания действительно работают на закрепление пройденного в школе материала, иногда это переливание из пустого в порожнее, механическое повторение уже знакомых ребенку вещей. Впервые мера была анонсирована в стенах Госдумы в начале лета министром просвещения Сергеем Кравцовым, и вот теперь она переходит в жизнь. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

Также в приказе говорится, что домашнее задание на следующий урок учителям рекомендуется задавать на текущем уроке. При наличии электронного журнала следует дублировать в нем задание не позднее окончания учебного дня.

Несмотря на всю логичность этой рекомендации, далеко не все педагоги придерживались ее, по тем или иным причинам. Немало жалоб родителей учеников были связаны со временем появления домашнего задания в электронном журнале. По некоторым предметом оно порой всплывало уже поздно вечером. В результате школьники засиживались до полуночи, чтобы все успеть.

close Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки, — например, доклад, реферат, презентация или заучивание стихотворений, Минпросвещения рекомендует предоставлять достаточное количество времени.

Контрольные работы

Изменения коснутся и контрольных работ. Приказ Минпросвещения впервые вводит четкое регулирование их количества. Согласно документу, длительность их проведения не должна превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета в данном классе в текущем учебном году.

При этом длительность контрольной работы в форме письменной проверки отныне составляет от одного до двух уроков (не более чем 45 минут каждый).

Длительность практических работ регламентирована одним уроком (не более чем 45 минут).

«Сколько было историй, когда ребята вынуждены готовиться к контрольным и по естественнонаучным, и точным дисциплинам, и зубрить словарные слова — потому что все в один день. Не говорим уже о стрессе, который испытывает ученик, выполняя по три проверочных работы в день», — объяснил необходимость нововведения Александр Толмачев.

Оценки за поведение

С 1 сентября в ряде регионов страны стартует пилотный проект по оценке поведения школьников.

Как сообщал ранее министр просвещения Сергей Кравцов, апробация системы оценивания поведения учащихся начнется в ряде школ Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии.

Оценка за поведение будет выставляться классным руководителем с учетом мнения педагогов, работающих с ребенком, и администрации школы.

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, член Общественной палаты Московской области Марина Кондратович назвала появление оценок за поведение «отличной новостью» и призвала их ввести повсеместно.

«Сейчас в школах много детей, которые очень сильно мешают учебному процессу, а наказать их по-другому никак нельзя (...) И вот как раз для таких детей отметки за поведение — это, наверное, выход из ситуации», — отметила она.

close kzww/Shutterstock/FOTODOM

Обществознание и духовно-нравственная культура

В новом учебном году из школьной программы учеников 6-7 классов исчезнет обществознание. Этот предмет останется только в 8-9 классах, из расчета один час в неделю. При этом количество часов, отведенных на изучение истории, вырастет.

А в следующем учебном году в российских школах появится новый предмет — духовно-нравственная культура. Как сообщили в министерстве просвещения, он поможет сформировать у детей и подростков мировоззрение на основе традиционных ценностей. Изучать его будут ученики 5-7-х классов.

Родные языки

Некоторые изменения коснутся преподавания родных языков у первоклашек. Если раньше на этот предмет было отведено два часа в неделю, то в новом учебном году останется только час. Нововведение вызвало обеспокоенность в ряде регионов — тогда Минпросвещения пояснило, что сокращение было вызвано необходимостью соответствовать СанПиН. Один час того или иного предмета в любом случае нужно было убрать.

Возможность изучать родной язык в 1-м классе в прежнем объеме останется, пообещали в министерстве, но час занятий должен будет проводиться во внеурочной форме.

ГОСТ на школьную форму

Настоящий ажиотаж вызвали этим летом новости о введении единой школьной формы в России. Представленные чиновниками на пресс-конференции возможные прототипы моделей стали предметом шуток и мемов — на удобную и современную одежду они были не слишком похожи.

Но вскоре Минпросвещения поспешило всех успокоить: о введении обязательной и единой школьной формы для учеников всей страны речи не идет. С нового учебного года вводятся лишь общие технические требования национального стандарта для производителей.

Так, в частности, в новом стандарте прописаны характеристики ткани.

быть без острых краев и кромок,



соответствовать размерным признакам типовых фигур детей,



быть воздухопроницаемой,



хорошо отводить влагу,



отличаться гипоаллергенностью.

У образовательных учреждений остается право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения самих детей и их родителей.